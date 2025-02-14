Kuyucak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli Berat Kandili dolayısıyla ilçedeki camilerde kandil simidi dağıttı.

Şaban ayının on dördüncü gecesini on beşinci gününe bağlayan Berat Kandili dolayısıyla başta Aydın’ın Efeler ilçesindeki camiiler olmak üzere il genelindeki tüm camiler ibadet etmek isteyenlerle doldu taştı. Müslümanlar için günahların affedilmesi, duaların kabul edilmesi ve sevap kazanma adına çok büyük bir fırsat olarak kabul edilen bu gecede Kuyucak Belediyesi de ilçe genelindeki camilerde görev başındaydı. Kuyucak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli camilerde vatandaşlara kandil simidi ikram ederek vatandaşların kandilini tebrik etti. Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, "Allah, tüm dualarımızı kabul etsin, Tüm İslam aleminin Berat Kandili mübarek olsun" ifadelerini kullandı.