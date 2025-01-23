Aydın’ın Kuyucak ilçesinde belediye şirketine bağlı işçiler belediye tarihinde ilk kez sendika ile buluşurken, Kuyucak Belediyesi ile sendika arasında toplu sözleşme imzalandı.

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, yeni yıl öncesi asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte belediye personeline ilk müjdeyi vermiş ve asgari ücretle çalışan, sendikasız işçinin kalmayacağını duyurmuştu. Başkan Doğanca, bu adımıyla seçim öncesi verdiği sözü de tutarken Kuyucak Belediyesi’nde çalışan asgari ücretli ve sendikasız çalışan kalmadı. Kuyucak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi’nde gerçekleştirilen törende belediye ile Belediye İş Sendikası arasında toplu sözleşme imzalandı. Toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan Başkan Doğanca; "2024 yılın sonlarına doğru başlatmış olduğumuz işçilerimizin sendikaya üye olmaları ve maaşlarının arttırılmalarıyla ilgili çalışmalarımızın sonlarına geldik. Ekonomik şartları da göz önünde bulundurduğumuzda mevcut asgari ücretle çalışmanın ve geçinmenin ne kadar zor olduğunu bildiğimizden dolayı sizlerin çalışma şartlarını iyileştirmek için sendikamızla yaptığımız görüşmeler neticesinde bir sonuca vardık. Bununla da ilgili olarak birazdan sendikamız ve belediyemiz arasında toplu iş sözleşmesi imzalanacak. Bununla beraber sizler hem sosyal haklarınıza kavuşmuş olacaksınız hem de bizler seçim öncesi size vermiş olduğumuz sözümüzü, seçim vaadimizi de yerine getirmiş olacağız" dedi.

"Yan desteklerle 30 bini bulacak"

Belediye personelinden beklentisini de dile getiren Başkan Doğanca, daha iyi hizmet çağrısı yaptı. Doğanca; “Biz sizin çalışma şartlarınızı mümkün olduğunca iyileştirmeye çalıştık. Sizlerden de beklentimiz vatandaşımıza yaptığınız hizmetlerde performansınızı üst düzeyde gerçekleştirmeniz. Ben şimdiden belediyemize sizlere ve sendikamıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yaptığımız görüşmeler sonucunda yan desteklerle birlikte aylık ortalama geliriniz 30 bin liranın üzerine çıkacak" şeklinde konuştu.

Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman da belediye işçilerinin hakkını gözetmesi nedeniyle Başkan Doğanca’ya teşekkür etti.

Konuşmaların ardından toplu sözleşme işçilerin alkışları eşliğinde imzalandı. Başkan Doğanca’nın sağladığı haklar nedeniyle duydukları memnuniyeti dile getiren toplam 122 belediye işçisi, Başkan Doğanca’ya teşekkür etti. Yüzde 35 zam alan işçiler, aylık 4 bin lira yemek yardımı, bayramlarda 17 bin lira ikramiye, her çocuk için bin lira öğrenim yardımı, 10 bin lira evlilik yardımı, 3 bin lira sünnet yardımı, 5 bin lira askerlik yardımı gibi sendikal haklara kavuşacak.