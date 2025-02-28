Kuyucak Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilçedeki camilerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, ibadetlerin en huzurlu şekilde yapılabilmesi için camilerde temizlik çalışmaları hız kazandı. Kuyucak Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçedeki camilerde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirerek, mübarek ayın manevi atmosferine hazırlık yaptı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, "Mübarek Ramazan ayı öncesinde ilçemizde bulunan tüm camilerimizde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Kuyucak Belediyesi olarak, şehrimizin dört bir yanında ibadethanelerimizi özenle temizleyerek Ramazan’a hazırlıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza Hayırlı Ramazanlar dilerim" ifadelerini kullandı.