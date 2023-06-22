Kuyucak Belediyesi ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçede temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kuyucak Belediyesi ekipleri bayram öncesi yoğun bir çalışma dönemine girdi. Kuyucak ilçe merkezi ve tüm mahallelerinde temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler, Kuyucak’ı bayrama hazırlıyor. Kurban Bayramı’na hazırlık yapan ekipler, sorumluluk bölgesinde bulunan cadde, sokak, parklar ve mezarlıklarda temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor. Mezarlıklarda çalışmaları sürdüren ekipler, mezarlık alanındaki çöpleri toplayıp yolları temizliyor. Çalışmalar çerçevesinde parklardaki, yeşil alanlardaki, yol kenarlarındaki otlar biçilerek temizlik yapılıyor.

Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, “Ekiplerimiz bayram temizliği çalışmalarını özenle sürdürüyor. Temizlik personellerimiz, yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ederek ilçemizi Kurban Bayramı’na hazırlıyor. Mezarlıklarımızda da yapılan temizlikler sonrasında vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla kabir ziyaretlerini yapabilir” dedi.