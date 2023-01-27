Kuyucak Belediyesi, Kültür Gezileri çerçevesinde ilçedeki gençleri Çanakkale ile buluşturdu.

Kuyucak Belediyesi, Kültür Gezileri çerçevesinde ilçedeki gençleri Çanakkale ile buluşturdu.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk’ün hayata geçirdiği kültür gezileri çerçevesinde Horsunlu Mahallesi’nde yaşayan gençler Çanakkale’yi gezdi. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Kuyucak Belediyesi gençlik faaliyetleri dahilinde gençlerimizi Çanakkale ile buluşturuyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Metin Ertürk tarafından 7 yıl önce 65 yaş üstü vatandaşların katılımı ile hayata geçirilen kültür gezileri gençler ile devam ediyor. Başkan Ertürk "En son olarak 10. tur gençlerimizi Çanakkale tarihimizi yerinde öğrenmelerini sağladık. Gezilerimize katılan gençlerimiz memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Gençlerimize güzel bir gelecek sunabilmek en büyük hedefimiz. Çanakkale Kültür Gezileri ile gençlerimizin yarınlara daha sağlam adım atabilmeleri için tarihlerini yerinde öğrenmelerini sağlıyoruz” dedi.

Çanakkale Kültür Gezileri’ne katılan Horsunlulu gençler, “Belediye Başkanımız Metin Ertürk sayesinde Çanakkale tarihimizi yerinde öğreniyoruz. Kitaplardan okumak ile yerinde rehber eşliğinde öğrenmek çok farklı. Bize bu imkanı sağlayan Başkanımız Metin Ertürk’e teşekkür ediyoruz” diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.