AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Kuyucak Belediyesi’ni ziyaret etti.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Kuyucak Belediyesi’ni ziyaret etti.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki bir dizi temasta bulunmak için Aydın’a geldi. Özhaseki 2 gün sürecek olan Aydın programının ilk gününde Kuyucak Belediyesi’ni ziyaret etti. Özhaseki’yi Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, AK Parti ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar karşıladı. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, ilçeye kazandırmış olduğu ve planlanan projelerle ilgili Özhaseki’ye bilgi verirken, Özhaseki de Başkan Ertürk’e çalışmalarında başarı diledi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ye Kuyucak ziyaretinde, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Bölge Koordinatörü Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Aydın milletvekilleri ve AK Parti il yöneticileri eşlik etti.