Aydın’ın Kuyucak ilçe Belediye Başkanı Uğur Doğanca Belediye şirketleri de dahil olmak üzere Kuyucak Belediyesi bünyesinde asgari ücretli ve sendikasız işçi kalmadığını belirtti.

Yeni yılda asgari ücret yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olarak açıklandı. Kuyucak Belediye Başkanı CHP’li Uğur Doğanca da yeni asgari ücretin beklentilerin altında kaldığını belirterek: “Türkiye’nin ekonomik şartlarına baktığımızda bu ücretlerle insanların geçinmesi çok zor. Biz de Kuyucak Belediyesi olarak 2025 yılına girmeden önce seçim vaatlerimizden olan belediye çalışanlarına asgari ücretin üstünde maaş sözümüzü yerine getirdik. Kasım ayı itibariyle belediyemize bağlı şirketler dahil asgari ücretli personel kalmadı” dedi.

“Sözümüzü yerine getirdik”

Belediyelerinde sendikasız çalışanın kalmadığını ifade eden Başkan Doğanca, “Sosyal demokrat bir belediye olarak bir diğer seçim vaadimiz olan sendikasız işçi kalmayacak sözümüzü de yerine getirdik. Belediyemize bağlı şirketlerde çalışan 125 personel daha sendikaya üye oldu. Yasal süreçlerden sonra toplu iş sözleşmesi imzalayacağız. 2025’ten itibaren Kuyucak Belediyesi’nde asgari ücretli ve sendikasız personel olmayacak. Sosyal haklarını almaya başlayacaklar. Biz personelimize katkı sağlarsak onlar da vatandaşlara hizmet yönünden katkı sağlayacaklarını düşünüyoruz” dedi.

Hizmet araçlarında artış sağlandı

Öte yandan Başkan Doğanca, vatandaşa hizmet açısından araç parkurunu her geçen gün yenilediklerini ve zenginleştirdiklerini de ifade ederek, “Göreve geldiğimiz andan itibaren mevcut araç parkurumuzdaki iş makinalarımızla halkımıza hizmet etmekteydik. Aralık ayı itibariyle yollarımızın bakımı için ihtiyacımız olan silindir makinamızı satın aldık. 2025 yılı için planladığımız çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyduğumuz ekipman ve iş manikalarımızı da yenileyerek vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidereceğiz” dedi. Konuşmasının sonunda yeni yılın Kuyucak başta olmak üzere tüm ülkeye sağlık, mutluluk ve başarılı olmasının diledi.

Personelden zam ve sendikal haklara teşekkür

Kuyucak Belediyesi’nde çalışan işçiler de yeni yıla mutlu girdiklerini ifade ederek sendikal haklarının kazanılmasında ve maaşların asgari ücretin üzerinde verilmesine destek veren Belediye Başkanı Uğur Doğanca’ya teşekkür ettiler.