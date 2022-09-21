Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kentte yarın kuvvetli yağışın etkisini göstereceği belirtilerek, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kentte yarın kuvvetli yağışın etkisini göstereceği belirtilerek, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; Perşembe Kayseri genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Kayseri’nin kuzey ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden

yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.