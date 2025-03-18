Meteorolojiden Erzincan ve Bayburt için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların Bayburt ve Erzincan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilirken sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Yapılan uyarılarda sel, su baskınları ve yaşanabilecek benzeri olumsuzluklara karşı ilgili kurumların ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yağışların, Bayburt ve Erzincan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın, bölge genelinde, güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."