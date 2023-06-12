Sivas’ta bir süredir etkili olan kuvvetli yağışlar Şarkışla ve Gemerek ilçelerinde tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Sivas’ta bir süredir devam eden kuvvetli yağışlar bugün öğle saatlerinden itibaren Gemerek ve Şarkışla ilçesinde etkisini arttırdı. Gemerek ilçesinde yer alan Yeşilöz ve Durgunsu köylerinde derelerden taşan sel suları tarım arazilerine girdi. Ekili alanlar zarar gördü.

Şarkışla ilçesi İstasyon mahallesinde ise yola çıkan sular araç ulaşımını güçleştirdi. Mahalle yolu bir süre araç ulaşımına kapandı.