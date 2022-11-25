Kentte sağanak yağış aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan sağanak yağışlar Bartın’da hayatı olumsuz etkiledi. Bartın kent merkezindeki bazı cadde ve sokaklar su birikintileri ile doldu. Orduyeri Mahallesi 190. Cadde üzerinde yamaçlardan gelen suların birikmesi nedeniyle sürücüler araçlarıyla güçlükle ilerledi. Yolları kaplayan sular nedeniyle yayalarda zor anlar yaşadı.

Bartın’da etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle yollar sularla kaplandı. Sürücü ve yayalar su birikintilerinin içinden geçerken zor anlar yaşadı.

Kuvvetli sağanak yağış sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı

Kuvvetli sağanak yağış sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı

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