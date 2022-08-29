"Rüzgarın; Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri genellikle güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (hamleli 30-60 km/sa) eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kayseri’de bu hafta içerisinde kuvvetli rüzgarın etkili olacağı belirtilerek, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.