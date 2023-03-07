Dün öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar gece saatlerinde şiddetini arttırdı. Sivas’ın Şarkışla ilçesinde de etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde etkisini gösteren rüzgarın boyutu gün ağırınca ortaya çıktı. Kuvvetli rüzgar ilçede bulunan İsmet Yılmaz Fen Lisesi’nin duvarındaki yapı malzemelerini uçurdu. Şans eseri kimse yaralanmazken okulda maddi hasar oluştu.

Sivasspor’da Fiorentina mesaisi devam etti

Sivasspor’da Fiorentina mesaisi devam etti

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, bir okulun duvarındaki yapı malzemelerini uçurdu.

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