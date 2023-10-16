Karesi Şehit Yüzbaşı İlker Acar Ortaokulu tarafından Cumhuriyet’in 100.Yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Kuvayi Milliye ve Balıkesir temalı ’Biz Balıkesiriz, Kuvayi Milliye’nin Öncü Kalesiyiz" isimli seminer programı düzenlendi.

Okulun Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte Balıkesir’in Kuvayi Milliye hareketindeki önemine ve Balıkesirli Kuvayi Milliye kahramanlarına değinildi. Programda açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Özlem Gül; seminerin şehrimizde okul bazında bir ilk olduğunu ve bu tür etkinliklerin öneminin büyük olduğunu belirtti. Cumhuriyet’in 100.Yılı Etkinlikleri kapsamında bu seminer programının ilerleyen günlerde de farklı konu başlıkları ile seminerlerin devamının gelebileceğini söyledi.

Seminerde konuşan Tuncay Okay; Balıkesir’in Kuvayi Milliye konusunda çok önemli bir yeri olduğunu fakat bu değerin yeterli ölçüde işlenemediğini ifade etti. Aynı zamanda öğrencilerimizin Balıkesir tarihi ile ilgili de yeterli dokümansal kaynağa ulaşmakta güçlük çektiğini de belirtti.

Seminerin Balıkesir için bir ilk olduğunu, ilerleyen günlerde bu seminerlerin il çapında yapılmasının planlandığının altını çizen Okay; Balıkesir’in geleceği olan çocuklarımıza bu şehrin değerlerini anlatmamız gerekiyor. Bu şehir Kuvayi Milliye’nin öncü kalesi. Bu sehir; İstiklal Madalyası almaya aday bir şehir. Ama önce bizim ve öğrencilerimizin farkındalığımızın artması gerekiyor. Bu yüzden de ilk olarak nitelendirebileceğimiz bu faaliyet önem arz etmekte. İlerleyen günlerde yerel yönetimler ve STK’ların da desteğiyle bu etkinlikler il çapına yayılabilir" dedi.