Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin, kent tarihini gün yüzüne çıkaran projelerinden biri olan Buluklu Mahallesi’ndeki ’Kuvayi Milliye Karargâhı’, kültür turizmine de önemli katkı sunuyor.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin, kent tarihini gün yüzüne çıkaran projelerinden biri olan Buluklu Mahallesi’ndeki ’Kuvayi Milliye Karargâhı’, kültür turizmine de önemli katkı sunuyor.

Yapılan restore çalışmalarının ardından 3 Ocak Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünde açılan müzeyi bugüne kadar binlerce kişi ziyaret etti. Milli mücadele çalışmalarına karargahlık etmiş, yaklaşık 200 yıllık iki katlı bina, vatandaşların ve kentteki okulların yanı sıra Türk dünyasından ve yabancı ülkelerden Mersin’e gelen öğrencilerin de ilgi odağı oluyor.

Mersin’de milli mücadelenin destansı hikayesini yaşayan bir örneği olan fotoğraflar, belgeler ve etnografik eserlerle donatılan tarihi binada, Belediye Başkan Atsız Afşın Yılmaz da misafirlerine bizzat kendisi rehberlik ederek, karargâh ile ilgili bilgiler veriyor. Ziyaretçiler, karargahta adeta geçmişe yolculuk yapıyor.

“Amacımız vatan, millet sevgisiyle yetişmiş bir gençlik”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Kuvayi Milliye Karargahı’nı, 3 Ocak Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşu’-nun 100’üncü yıl dönümünde kente kazandırdıklarını hatırlatarak, “Birliğimizin, beraberliğimizin, milli irademizin ve milli şuurumuzun bir sembolü olan bu karargah, geçmiş ile gelecek arasında önemli bir köprü görevi görüyor” dedi.

“Önemli olan bu müzeyi açmak değil. Bunu sürdürebilmek ve tarih şuurunu yeni nesle aktarabilmek” diyen Yılmaz, “Mersin gibi kurtuluş mücadelesi verilmiş bir şehirde Kuvayi Milliye Müzesi’nin olmamasını bir eksiklik olarak gördük. Verilen bu mücadelenin bilinmesi, anlaşılması ve buna devam edilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve bu çerçevede restore ederek kente kazandırdığımız karargahımızda ata yadigarı tarihimizi yaşatmanın büyük gururu içerisindeyiz. Tüm çocuklarımızı, gençlerimizi ve hemşehrilerimizi karargahımıza bekliyoruz” diye konuştu.