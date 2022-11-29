Kültür kenti Muğla’da vatandaşları farklı etkinliklerle bir araya getiren Muğla Büyükşehir Belediyesi hafta sonunda iki tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturdu.

Kültür kenti Muğla’da vatandaşları farklı etkinliklerle bir araya getiren Muğla Büyükşehir Belediyesi hafta sonunda iki tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturdu.

Kuvayı Milliye Destanı oyunu 26 Kasım Cumartesi günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Yıldız Kenter sahnesinde izleyicisi ile buluştu. İdyma Çağdaş Sanat Derneği katkıları ile sanatseverlerle buluşturulan tiyatro oyununu Kazım Akşar sahneye uyarladı.

Sahne Işıkları oyunu ise 27 Kasım Pazar günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Yıldız Kenter sahnesinde sanatseverlerle buluştu. Muğla Sahne Derneği Tiyatrosu katkıları ile izleyicisi ile buluşan tek perdelik komedi Sahne Işıkları oyunu yoksulluk içinde yaşayan tiyatro çalışanlarının hayatta kalma mücadelesi ve bu mücadele sonunda azim ile elde ettikleri başarıları konu alıyor. Utkan Özüpak’ın kaleme aldığı Sahne Işıkları oyunu “Işıklar sadece hak edenlerin üzerinde parlar” sloganı ile izleyicinin beğenisini topladı.