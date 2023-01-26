Elazığlı iş adamı Halis Yıldız, atıl durumdaki birçok otobüs, minibüs ve otomobilleri tamir ederek ekonomiye kazandırdı. Yıldız, şimdiye kadar Gıdabüs, Kantinbüs, Bürobüs gibi birçok projeyi tamamlarken şimdilerde ise köylerde kütüphanesi olmayan okullar için harekete geçerek Kitapbüs projesini hayata geçirdi.

Elazığlı iş adamı Halis Yıldız, atıl durumdaki birçok otobüs, minibüs ve otomobilleri tamir ederek ekonomiye kazandırdı. Yıldız, şimdiye kadar Gıdabüs, Kantinbüs, Bürobüs gibi birçok projeyi tamamlarken şimdilerde ise köylerde kütüphanesi olmayan okullar için harekete geçerek Kitapbüs projesini hayata geçirdi.

Çevresinde çeşitli imkanlara ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlar için çeşitli projeleri hayata geçiren Yıldız, çevresindeki geri dönüştürülebilir kazalı araçları tamir ederek tekrar kullanılabilecek duruma getiriyor. Yıldız, daha önce turistik maksatla kullanılabilen Gakgobüs, Diyarbüs ile köylülerin gıda ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri Gıdabüs gibi kazalı araçları geri dönüşüme kazandırdı. Yaptığı birbirinden değişik projelerle yetinmeyen Halis Yıldız, köydeki çocukları da unutmadı. Öğrencilerin hayallerine dokunmak isteyen Yıldız, otobüsün kütüphanenin yanı sıra bir bilgisayar sınıfı olarak da kullanılabileceğini söyledi. Turistik ve sosyal faaliyetlerde kullanılan birçok aracı geri dönüştüren Yıldız, geri dönüşüme de oldukça katkı sağlıyor.

’’Araçlar çöpe gideceğine tekrar ekonomiye ve insanların faydasına kazandırıyoruz’’

Kitapbüs Projesi hakkında bilgi veren iş adamı Halis Yıldız, “Uzun yıllar otomotiv sektörünün içerisindeyim. Son 2 yıldır atıl durumdaki arabaları toplayıp bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Topladığımız hurda araçları insanların faydasına sunmak ve geri dönüşüme katkı olsun istiyoruz. Yazık bu araçlar çöpe gitmesin. Turizm maksatlı Gakgobüs ve Diyarbüs yaptık. Köylere giden Gıdabüs yaptık. Düşünün bir market insanların ayağına gidiyor. Kantinbüs, Bürobüs, Şahindes ve karavanlar yaptık. Bunları yaparken de daha çok atıl iş görmeyen araçlardan faydalanıyoruz. Araçlar çöpe gideceğine tekrar ekonomiye ve insanların faydasına kazandırıyoruz. Şimdi de kütüphanesi olmayan köy okulları için bu aracı yaptık. Bu araç da aynı şekilde atıl ve kullanım ömrü dolmuş bir durumdaydı. İnşallah en yakın zamanda tamamlayacağız. ‘Aydınlık ile Karanlık’ bir değil biz bu şuurla yola çıktık. Gençlerimizin burada okumasını istiyoruz. Gençleri mutlu etmek istiyoruz. İki bin tane de kitap topladık vatandaşlardan. Henüz tam bitmediği için tam kitapları yerleştirmedik” dedi.