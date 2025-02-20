Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ortaklaşa hayata geçirdiği ’Kütüphaneler’ projesi çerçevesinde, ilkokul öğrencileri Adnan Ötüken İl Kütüphanesi’nde ebru sanatını yaptı. Öğrenciler, kitapların arasında kütüphane oryantasyonuna katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde, ’Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ doğrultusunda öğrencilerin okuma kültürünü geliştirmek, yaşadıkları şehirlerdeki kütüphaneleri tanımalarını sağlamak ve atölyesi bulunan kütüphanelerin, öğrenciler için okul dışı öğrenme ortamı olarak kullanılması amacıyla ’Kütüphanelerdeyiz’ projesi hayata geçirildi.

"Kütüphane gezdiriyoruz okuma kültürü oluşturmamız için"

Adnan Ötüken İl Kütüphanesi’nde sorumlu kütüphaneci Sümeyra Uçar, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğretmenlerimiz bizi arayıp sınıf randevuları aldıklarında kütüphane ziyaretlerini gerçekleştirebiliyorlar. Biz onlara randevu oluşturuyoruz. O gün kütüphaneye geliyorlar ve gezdiriyoruz. Kütüphaneyi neden kullanması gerektiklerini öğretiyoruz. Kütüphane kültürü ile okuma kültürünü oluşturmamız için" ifadelerini kullandı.

"Keçe ve örgü gibi çok çeşitli atölyelerimiz var"

Kütüphane de çeşitli atölye faaliyetlerinin hayata geçirildiğini aktaran Uçar, "Çocuklar burayı ziyaret ettiklerinde biz atölye faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Geleneksel sanatları içeren, el becerisi gerektiren atölyeler oluyor. Bunun içerisinde ebru, keçe, örgü atölyesi gibi çok çeşitli atölyelerimiz var. Bu faaliyetlerde çocuklar el becerilerini geliştiriyorlar. Kütüphanelerde daha başka neler yapılabilir bunu görmüş oluyorlar" şeklinde konuştu.

"Kütüphane oryantasyonu gerçekleştiriyoruz"

Uçar, "Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisindeyiz. ‘Kütüphanelerdeyiz’ etkinliği ile birlikte normalde hali hazırda öğretmenlerimiz zaten bilinçli öğretmenlerimiz var. Şu an da zaten Anaokulu grubundan lise grubuna kadar farklı farklı sınıflara etkinlikler sunuyoruz. Kütüphane oryantasyonu gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

"Bence herkes yapmalı"

Ebru sanatını ilk defa yapan öğrencilerden Eslem Çelikkale, "Daha önce yapmadım. Çok güzel bir etkinlik. Çiçek yaptım. Bence herkes yapmalı herkese öneriyorum" dedi.

"Ebru sanatı yaparken çok eğlendim"

Kitapların arasında gezmekten ve ebru sanatını yapmaktan dolayı mutlu hissettiğini belirten Ömer Faruk Vargel ise "Bugün ebru sanatı yaptım. Ebru sanatı yaparken çok eğlendim. Çiçek ve gül yaptım. Öneririm ebru sanatını herkes yapsın. Daha önce kütüphaneye gelmemiştim. Kitap zekamızı ve okumamızı geliştirir. Kitaplar olmasaydı yeni kelimeler öğrenemezdik. Onun için kitap öneriyorum. Herkesi kütüphaneye davet ediyorum. Avukat olmayı seçtim. Çünkü Adaletin büyümesi için" ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde proje kapsamında, öğrenciler için kütüphanelere ziyaret planları oluşturulacak ve kütüphane çalışanlarının rehberliğinde bu kurumların işleyişi tanıtılacak. Ayrıca, araştırma yapmak isteyen öğrencilere kitap ödünç alma ve iade süreçleri hakkında bilgi verilecek.

Öte yandan okulların belirlediği ders içerikleri, atölye bulunan kütüphanelerde uygulamalı olarak işlenecek.

’Kütüphanelerdeyiz’ projesi, merkezi olarak tanımlanarak programa katılımcı öğrencilerin ’sosyal etkinlik modülü’ne kayıtları sağlanacak.