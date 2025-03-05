Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleri ile şehre kazandırılan Millet Kütüphanesi ve Sabiha Ulusoy Kütüphanesi, Ramazan’da da öğrencilerin uğrak mekanı olmaya devam ediyor. Saat 23.00’e kadar gençlerin hizmetinde olan kütüphaneler hakkında konuşan öğrenciler, ‘en büyük motivasyon kaynağımız’ dedikleri kütüphanelerin sayısının artmasını istiyor.

Başkan Faruk Özlü’nün eğitim yatırımlarına verdiği değerin en büyük göstergesi, yenilenen okullar ve Düzce’ye kazandırılan iki kütüphane olurken, gençlerin derslerine odaklanması ve çalışma motivasyonlarının artırılmasında da en büyük pay sakin ve huzurlu ortamları ile kütüphaneler oluyor.

Okul yaşamına katkı sağlayacak faydalı donanımların başında gelen ve şehir merkezinde inşa edilen Millet Kütüphanesi ile Sabiha Ulusoy Kütüphanesi’nde ders çalışan gençlere mikrofon uzatan Düzce Belediyesi, öğrencilerin memnuniyet ve taleplerini ilk ağızdan dinledi. Kütüphaneleri çok sevdiklerini belirten öğrenciler; ‘ders çalışırken en büyük motivasyon kaynağımız burada birbirimizi ders çalışırken görmek’, ‘kütüphanelerin huzurlu ve sessiz ortamı odaklanmamızı destekliyor’, ‘gerek internet altyapısı gerekse donanımları bizim için yeterli oluyor’ gibi yorumlarda bulunarak Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ye teşekkür etti.

Yeni kütüphaneler yeni başarılara vesile olacak

Evde ders çalışmak yerine kütüphanelerde ders çalışmayı tercih ettiklerini belirten öğrenciler, daha fazla kütüphane kazandırılmasının öğrencilerin başarısına katkı sağlayacağına inandıklarını belirterek; "Arkadaşlarımızla bir araya gelerek burada birbirimizi motive ediyoruz, üst sınıflarda da buraya gelerek ders çalışan büyüklerimiz vardı. Şimdi üniversitede devam ediyorlar. Daha fazla kütüphane demek daha fazla başarı demek, daha fazla öğrencinin bu güzel ortamdan faydalanması demek. Bu mekanlarda emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.