Kütahya’da Kütüphane ve Kültür Merkezi inşaatındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Başkan Işık’ın şehrin geleceği için çok önemli olduğunu vurguladığı Kütüphane ve Kültür Merkezi inşaatındaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Fore kazık çakma işlemlerinin sona erdiği inşaat alanında hafriyat çalışmalarında da son aşamaya gelindi. 12 bin metrekare imalatla şekil kazanacak Kütüphane ve Kültür Merkezi içerisinde kapalı otopark, yaşlı bakımevi, kafeterya, kütüphane, sosyal donatı alanları, sergi salonları ve idari binalar olacak.

Özellikle öğrencilerimizin önemli bir ihtiyacının karşılanacağı Kütüphane ve Kültür Merkezi’nin 2023 yılı içerisinde hizmete açılması hedefleniyor.