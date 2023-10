Kuşadası Belediyesi tarafından İkiçeşmelik Mahallesi’nde bulunan Cafer Kotan Yaşam Parkı bünyesinde bulunan Güler Aydın Süzgeç Sosyal Tesisi’nin üçüncü katında hizmete açılan Kütüphane ve Kitap Kafe gençler ve çocuklar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Açıldığı günden bu yana 924 üye kaydı alan Kütüphane ve Kitap Kafe’de ayrıca askıda kitap ve oyuncak uygulaması da dayanışma kültürüne katkıda bulunuyor.

Kuşadası Belediyesi, eğitimin her alanında yaptığı yatırım ve projelerle takdir kazanan Başkan Ömer Günel öncülüğünde kentte yaşayan tüm vatandaşlara eşit şekilde okuma imkânı, gerekli materyal ve uygun mekân sağlamaya devam ediyor. Cafer Kotan Yaşam Parkı içerisinde yer alan Güler Aydın Süzgeç Sosyal Tesisi bünyesinde hizmete açılan Kütüphane ve Kitap Kafe kısa süre içinde başta ilk ve ortaokul öğrencileri olmak üzere her yaştan Kuşadalı’nın gözdesi oldu. Ödünç kitap alma olanağı sunmasının yanı sıra kitap okumak ve ders çalışmak için sunduğu hijyenik, sessiz ve uygun ortamı ile de dikkat çeken kütüphanede her geçen ay gerçekleşen bağışlarla kitap sayısı toplam 4 bin 596’e ulaştı. Kütüphanede ayrıca yardımseverlerin bağışları ile toplanan kitap ve oyuncaklar ihtiyaç sahibi çocuk ve öğrencilerle paylaşılıyor.

Kütüphanede bulunan 8 adet ücretsiz internet erişimli bilgisayar üzerinden ödev ve araştırmalarını rahatlıkla yapan kullanıcılar için günlük 5 sayfa fotokopi ve çıktı alma olanağı da sunuluyor. Her yaştan Kuşadalı’ya hizmet veren Kütüphane ve Kitap Kafe, hafta içi saat 08.30 ile 17.30 saatlerinde ziyaret edilebiliyor.

Kütüphane ve Kitap Kafe’ye kitap bağışlamaya gelen Abdullah Buldandı, kütüphanenin özellikle gençler ve çocuklar için çok büyük bir imkan olduğunu ifade etti. Buldandı, “Kütüphaneye bugün arkadaşımın bağışladığı kitapları teslim etmek için geldim ve çok beğendim. İkiçeşmelik Mahallesi’nde böyle bir kütüphane açılması çok faydalı oldu. Özellikle evinde ders çalışma imkanı yetersiz olan gençlerin ve çocukların vakitlerini verimli değerlendirebilecekleri, yetişkinlerin de çayını kahvesini içip kitap okuyarak kendilerini geliştirebileceği bir alan oldu. Kütüphaneyi kentimize kazandıran Başkan Ömer Günel’e ve Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür ederim” diye konuştu.

Kütüphane ve Kitap Kafe’yi açıldığından bu yana ödev yapmak ve kitap okumak için tercih eden 9 yaşındaki Havva Su Günen, sunduğu imkanlar için Başkan Ömer Günel’e teşekkür ederek “ Ben mahallemize kütüphane açıldığında çok sevinmiştim. Buraya gelmeden önce kitap okumayı çok sevmiyordum ama burada vakit geçirdikçe kitapları sevmeye başladım. Kütüphaneyi bence herkes sevmeli ve gelmeli. Ben kütüphanemizi çok seviyorum ve Başkanımız Ömer Günel’e çok teşekkür ediyorum” dedi.