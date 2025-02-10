Ayşe Küflü İlkokulu’na yapılan kütüphane açılışı minik öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Bilecik’in Söğüt ilçesinde Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ve beraberinde Ayşe Küflü İlkokulu’na yapılan kütüphane açılışında bir araya geldi. Kaymakam Tuncer, burada yaptığı konuşmada; "Kitapların öğrencilerin gelişimi ve eğitim hayatı açısından önemine değindi. Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın, onların hem akademik başarılarına hem de kişisel gelişimlerine büyük katkı sağlayacak" dedi.

Yeni kütüphanenin, öğrencilere daha fazla bilgiye ulaşma imkânı tanıyacağını ifade eden Tuncer, bu tür projelerin eğitimde kaliteyi artıracağına olan inancını vurguladı.

Açılışın ardından Kaymakam Tuncer ve beraberindekiler, kütüphanede öğrenciler ile birlikte kitap okuyup, öğrencilerin daha verimli bir eğitim alması için sağlanan bu yeni alanın sunduğu imkanlar hakkında bilgi aldılar.