Kepez Belediyesi, Kütükçü Mahallesi’ne konforlu yaşam kalitesini arttırmak adına 15 bin 362 metrekare yeşil alan yatırımı gerçekleştirdi.

Deniz manzaralı bir konuma sahip Masa Dağı’nın eteklerinde yer alan Kütükçü Mahallesi, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminde mülkiyete ilişkin sorunlarının çözülmesinden sonra gecekonduların yerine yapılan 4 katlı binalarla, mahalle modern bir şehir kimliğine kavuştu. Temiz enerji doğal gazın getirildiği mahallede, semt pazarı alanı da oluşturuldu. Bazı sokaklarının asfaltı yenilenen mahallede, vatandaşların sosyal aktivitelerini yapabileceği, çocukların oynayabileceği yeşil alanlar da yapılıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kütükçü Mahallesi’nde, 2022’nin yatırım programına aldığı iki parkın yapımını tamamladı.

Barış Manço Bulvarı’nda şehir merkezinin panoramik seyredilebildiği 4 bin m2 alanda, seyir terası mantığıyla yeşil alan düzenlemesi yapıldı. Zeytin ağaçlarının dikildiği, üzeri kapalı oturma mobilyalarının konulduğu seyir park, ziyaretçilerine şehir merkezi ve deniz manzarası sunuyor.

Kütükçü Mezarlığı yanında görsel kirlilik oluşturan 2 bin 537 metrekarelik alan da, park düzenlemesiyle vatandaşın hizmetine sunuldu. Bölgenin fiziki görünümünün güzelleşmesine katkı sağlayacak olan parkta, çocuk oyun mobilyaları, üzeri kapalı piknik masaları ve bank ve açık hava spor aletleri bulunuyor. Çeşitli türde ağaç ve çiçeklerin dikildiği park, çimlendirildi. Yeşil varlığıyla park, mahalle için oksijen üreten bir nokta da olacak.

Başkan Hakan Tütüncü ‘nün 15 yıllık hizmet döneminde, Kütükçü Mahallesi’nde 5 parkla birlikte toplam 15 bin 362 metrekare yeşil alan yatırımı gerçekleştirildi.

Başkan Tütüncü, yaptıkları yeşil alan yatırımlarının, modern bir şehir kimliğine kavuşan Kütükçü Mahallesi’nin hem güzelleşmesine hem de değer kazanmasına katkı sağladığını belirtti.