Kepez Belediyesi, sokaklarının yüzde 60’nın sıcak asfaltını yaptığı Kütükçü Mahallesi’nde alt yapı çalışması tamamlanan sokaklarını da sıcak asfalt konforuyla buluşturuyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminde, 2\B (Orman vasfını kaybetmiş hazine arazileri) sorunu çözülen yerleşim yerlerinden biri olan Kütükçü Mahallesi’nde de, gecekonduların modern konutlara dönüşme sürece büyük oranda tamamladı.

Konutlarla birlikte mahallenin sosyal yaşam alanlarının konforu ve kalitesi de dönüşüyor. Dönüşümle birlikte Masa Dağı eteklerinde kurulu olan Kütükçü Mahallesi, yaşamda tercih edilen bir bölge haline geldi.

15 bin metre kare yeşil alan üretildi

Kalıcı hizmetlerin yapılmasına engel olan 2\B sorununun ortadan kalkmasından sonra mahalle, geçtiğimiz yıllarda temel şehircilik hizmetleriyle buluşturulmaya başlandı. Temiz enerji doğal gaz konforunun getirildiği mahallenin yol, yeşil alan ve semt pazarı ihtiyaçları hızla bir şekilde tamamlanıyor. Açık semt pazarının, çelik yapı sistemi çatı ile kapalı semt pazarına dönüştürülme çalışmasının devam ettiği Kütükçü Mahallesi’nde, yaklaşık 15 bin metre kare yeşil alan üretildi.

Mahallenin yüzde 60’nın asfaltı yenilendi

Fen İşleri Müdürlüğü de, konut yapılaşmasıyla, doğal gaz, elektrik iletim hatlarının yer altına alınması, kanalizasyon, içme suyu gibi altyapı çalışmalarının bittiği sokakları sıcak asfalt konforuyla buluşturuyor. Mahalledeki sokakların yüzde 60’nında sıcak asfalt ve parke kaldırım çalışması tamamlandı.19 bin 622 metre uzunluğunda yol asfaltlandı. Sokakların dönüşümünde 22 bin 802 ton sıcak asfalt kullanıldı. Sıcak asfalt dökülen sokaklarda, 6 bin metrekare parke kaldırım çalışması gerçekleştirildi.

Altyapısı tamamlanan sokaklara asfalt

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, elektrik ve diğer altyapı çalışmaları tamamlanan 2982,2989, 2984, 2980, 2979, 2977 ve 2864 sokaklarda sıcak asfalt çalışması başlattı. Asfaltlama çerçevesinde iş makineleriyle sokakların altyapı kazı çalışmaları neticesinde bozulan asfaltı kaldırıldı. Daha sonra zemin tesviyesi yapılan yola, filler malzemesi serilerek, sıkıştırıldı. Bu çalışmayla yol, sıcak asfalt serilmesine hazır hale getirildi. Finişer makinesiyle, sokaklara asfalt serildi. Toplam 6 bin 600 metrekare alan büyüklüğündeki yolda, bin 300 ton sıcak asfalt kullanıldı. Asfaltı yapılan sokakların parke kaldırımının da önümüzdeki günlerde yapılacağı bildirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Kütükçü Mahallesi’nde, altyapı çalışmalarının tamamlanması halinde asfaltı yapılmayan sokakları, yatırım programına alınacağını dile getirdi.