Antalya'da Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO), basın mensupları ile bir araya gelerek, 2024 yılı faaliyetlerini ve gelecek hedeflerini değerlendirdi.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - KUTSO Başkanı Fahri Özen'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, Meclis Başkanı Menderes Oktay, Şükrü Açıkyürek, Ramazan Akasman ve basın mensupları arasında verimli bir diyalog ortamı sağlandı.

Toplantıda, KUTSO'nun bölgede yürüttüğü projeler, ekonomik gelişmeler ve ticaretin desteklenmesi amacıyla yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Başkan Özen, KUTSO'nun işletmeleri desteklemeye yönelik faaliyetlerinin artarak devam edeceğini ve yeni projelerle bölge ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Basın mensupları, toplantı boyunca KUTSO'nun çalışmaları hakkında merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldular ve verilen bilgiler doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirdiler. Toplantının sonunda, Başkan Özen, katılımlarından dolayı basın mensuplarına teşekkür etti ve gelecekte de bu tür toplantıların düzenlenmeye devam edeceğini ifade etti.