Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 29 hacı adayı kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

Mudurnu İlçe Müftülüğü önünde düzenlenen törende, hacı adaylarına yakınları ve cami cemaati dualarla destek verdi. Mudurnu ilçesinden 29 kişi, hac ibadetini gerçekleştirmek üzere dualarla uğurlandı Dualarla süslenen uğurlama törenine katılan hacı adayları, sevdikleriyle vedalaşarak, kutsal topraklara güvenli bir şekilde ulaşmayı temenni ettiler. Aileler ve cami cemaati de hacı adaylarına bol bol dualar etti ve güvenli bir dönüşleri için dileklerini iletti.

Mudurnu İlçe müftülüğü önünde yapılan uğurlamada konuşan ilçe müftüsü Mustafa Yeşilorman, “İlçemizden 29 hacı adayını uğurladık. Dualarla gönderdik Allah hacılıklarını kabul etsin” diye konuştu. 15 yıldır hacca gitmeyi beklediğini aktaran Ünal Sarıcaer’ın kızı Hacer Sarıcaer ise, “Babam 15 yıl oldu yazılmışlardı. Pandemi nedeniyle ancak sıra bugün geldi. Şimdi annemi babamı ablamı kutsal topraklara gönderiyoruz çok heyecanlı ve mutluyuz” şeklinde konuştu.