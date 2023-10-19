Diyarbakır Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir Kaymakamlığı, kutsal topraklara gitmek isteyen 158 vatandaşı umreye uğurladı.

Yenişehir ilçesinde maddi durumu olmayan, yalnız yaşayan ve kutsal topraklar için büyük hayalleri olan 80 yaşlı vatandaş, 10 şehit yakını, 23 hafız, imam hatip lisesinde eğitim gören 15 başarılı öğrenci ile 30 mahalle muhtarı, kutsal topraklara uğurlandı.

Umreye gönderilen 158 vatandaşı havaalanında uğurlayan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, "Hayırla gidip hayırla dönsünler inşallah. Kutsal topraklara gitmek isteyen herkese bu güzel duygu nasip olsun. Biz de en az onlar kadar heyecanlıyız, onlardan hayır duası istedik inşallah bu güzel duyguyu yaşamak bizlere de nasip olur. Bizlere de dua etmeyi unutmayın. Yolunuz açık olsun" dedi.

İlk kez kutsal topraklara giden vatandaşlar ise sürekli hayaliyle yaşadıkları bir durum ile karşı karşıya olduklarını belirterek, "Yıllarca bu özlem ile yaşadık. Bizlere bunu yaşatan Yenişehir Belediyesine, Yenişehir Kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah, onlardan razı olsun" dedi.