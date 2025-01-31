Kuşadası Ticaret Odası’nda, 2025 yılının ilk Meclis toplantısı yapıldı. Meclis Başkanı Bülent İlbahar başkanlığında gerçekleşen ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan’ın Yönetim Kurulu faaliyetleri hakkında bilgi vermesiyle devam eden Ocak ayı Olağan Meclis toplantısına, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel konuk oldu.

Toplantıda, Kuşadası’nda devam eden ve hayata geçen projelerle ilgili bilgi vererek, detayları anlatan Günel, Kuşadası Ticaret Odası Meclis Üyelerinin sorularını cevapladı. Aynı zamanda sezon öncesi karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Gündem maddeleriyle devam eden Ocak ayı Meclis Toplantısı’na ayrıca bir bankanın Aydın Bölge Müdürü Ali Karamık ve Kuşadası Şube müdürleri de katılarak, bankanın turizm sezonu öncesi esnafı rahatlatacak kredi çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

Meclis toplantısında ele alınan ve bilgi verilen bir başka konu ise, çarşılarda döviz cinsinden yapılan satışlarda, pos cihazlarından döviz cinsinden çekim yapılamaması konusunda yaşanan sıkıntıların giderilmesi konusundaki çalışmalar oldu.

Gündem maddelerinin tamamlanmasıyla son bulan toplantıda, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; Meclis toplantısına katılarak yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren ve soruları cevaplayan Belediye Başkanı Ömer Günel’e ve diğer konuklara teşekkür etti.