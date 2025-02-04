Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) ile Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) işbirliğinde Temel Yangın Eğitimi düzenlendi.

Kuşadası’nda bulunan oteller, restoranlar ve tüm işletmelere yönelik olarak gerçekleşen eğitim, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan yetkililer tarafından verildi. Kuşadası Ticaret Odası Konferans Salonu’nda, özellikle otel ve restoranların yöneticileri ve ilgili personellerinin geniş katılımıyla gerçekleşen eğitimde, yangın çeşitleri, sebepleri, yangınların sınıflarına göre söndürme usulleri ve önleyici tedbirler anlatıldı ve yangın tüpünün nasıl kullanılacağı, yangın esnasında yapılması ve yapılmaması gerekenler, yangın alanındaki tehditler hakkında ayrıntılı bilgiler verildi. Çeşitli videolarla da desteklenen teorik bilgilerin ardından eğitimin uygulama kısmında, Kuşadası Ticaret Odası otoparkında kontrollü olarak yakılan ateşe, ilgili personeller tarafından yangın tüpü ile müdahale edilerek, pratik yapıldı. Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, sezon öncesi özelikle otel ve restoran personellerinin bu konuda bilinçlenmesi, yangın ekipmanları ile ilgili eksikliklerinin giderilmesi ve anında müdahalenin önemine değinerek, tüm işletmelere açık olan bu eğitimlerin önümüzdeki günlerde de tekrarlanacağını dile getirdi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkililerine teşekkür etti.