Kuşadası Ticaret Odası’nda, "Problem Çözme Teknikleri" konulu eğitim yapıldı.

Problem Çözme ve Sonuç Odaklılık Eğitimi’nde, problem çözme teknikleri, problem çözüm süreçleri, problemlere rağmen iyileştirme ve çözüm önerileri üzerinde duruldu ve konu anlatımı sonrasında, anlatılan tekniklerin örneklerle uygulaması yapıldı.

Kuşadası Ticaret Odası Meclis Başkanı Bülent İlbahar, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Boranalp ve Oda üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşen eğitim, İstanbul Eğitimlerden Dr. Hakan Aslan tarafından verildi.

Sorunları tanımlama, kök nedenleri belirleme ve uzun vadeli çözümler üretme becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği eğitim ile; engelleri fırsata dönüştürme, olumlu düşünce ve başarıya yönelik davranışlar hakkında kendilerini geliştirme fırsatı bulan katılımcılar hem iş hem de özel yaşamda kalıcı iyileştirmeler yapabilmeleri adına son derece faydalı eğitim için Kuşadası Ticaret Odası Yönetimine teşekkür etti.

Kuşadası Ticaret Odası’nda farklı konularda eğitimlere, önümüzdeki günlerde de devam edilecek.