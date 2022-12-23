Kuşadası Ticaret Odası tarafından, Oda üyelerine yönelik olarak ücretsiz düzenlenen eğitimlere “Hedefler ve Yönetmek” konulu eğitim eklendi.

Kuşadası Ticaret Odası tarafından, Oda üyelerine yönelik olarak ücretsiz düzenlenen eğitimlere “Hedefler ve Yönetmek” konulu eğitim eklendi.

Katılımcılar, eğitmen Duygu Yurtçu tarafından verilen eğitimde; hedeflerine ve amaçlarına ulaşma noktasında yapılması gerekenler, değişimin başlangıcı, hedef koymak için belirlenmesi gereken noktalar gibi konularda sorularına cevap buldu. Aynı zamanda hedef belirleme ve kendini tanıma noktasında Swot analizinin önemi ve avantajlarının anlatıldığı interaktif şekilde gerçekleşen eğitimde katılımcılar, hedeflerini belirlemek adına, değişimin ve gelişmenin inceliklerine cevap bulduklarını dile getirerek, Kuşadası Ticaret Odası yönetimine teşekkür ettiler.