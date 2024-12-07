Kuşadası Ticaret Odası’nda, Dijital Pazarlamaya Giriş konulu eğitimler aralıksız sürüyor.

Dijital çağın vazgeçilmez bir parçası olan "Dijital Pazarlama" konusunda Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) tarafından 3 gün süren eğitim çalışması gerçekleştirildi. Katılımcılar, aynı zamanda uygulamalı olarak da gerçekleşen eğitimde dijital pazarlama stratejisi oluşturmaktan, içerik pazarlamaya, sosyal medya ve e-mail pazarlamalarından, arama motoru optimizasyona, pek çok konuyla ilgili bilgi aldı. İnteraktif olarak gerçekleşen ücretsiz eğitimi son derece faydalı bulduklarını dile getiren katılımcılar, Kuşadası Ticaret Odası yönetimine teşekkür etti. Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, özellikle kış aylarında üyelere yönelik eğitimlere ağırlık verdiklerini belirterek, Kuşadası Ticaret Odası’nda önümüzdeki günlerde farklı konularda eğitimlere devam edileceğini, konularla ilgili duyuruların sosyal medya hesaplarından takip edilebileceğini söyledi.