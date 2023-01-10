Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) tarafından hazırlanan Kuşadası Ticari Envanteri 2022 yılı sonu itibarıyla güncellendi.

Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) tarafından hazırlanan Kuşadası Ticari Envanteri 2022 yılı sonu itibarıyla güncellendi.

İlki 2011 yılında hazırlanan, 2012, 2015 ve 2021 yıllarında güncellenerek yıllar içindeki değişimi gözler önüne seren çalışma, 2022 yılında da güncellendi. Son bir yılın ekonomi ve ticari hayatını verilere dayanan istatistiklerle ortaya koyan çalışma, ilçe ekonomisi ve özel sektörün gelişimini gözler önüne sererek, Kuşadası’nın ticari hayatının planlanmasına ışık tutuyor.

Aynı zamanda, yıllar içerisinde yaşanan gelişmenin karşılaştırılması ve karar alıcılara yol göstermesi açısından büyük önem taşıyan çalışma, tüm kurum ve kuruluşlarla da paylaşılıyor.

Kuşadası merkez, Davutlar, Güzelçamlı ve eski köylerde faaliyet gösteren işletmelerin faaliyet türlerine göre ayrıştırılması, Kuşadası Ticari Hayatının gelişiminin ortaya konması ve Kuşadası özel sektörünün gelişimini izlemek adına Ticari Envanter çalışmasının önemini vurgulayan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; "İlkini 12 yıl önce yaptığımız çalışmayı 2022 yılı sonunda da güncelledik. Bu güncellememizle birlikte hem yıllar içinde hem de son bir yıl içerisinde firma sayılarını ve özel sektörün büyümesini takip edebiliyoruz" dedi.

Akdoğan, Kuşadası Ticari Envanteri - 2022 çalışmasında, toplam 11 bin 414 veri kullanıldığını ve Kuşadası Ticaret Odası, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Aydın Baro Başkanlığı, Aydın SMMMO Kuşadası Temsilciliği, 21.Bölge Aydın Eczacı Odası ve Aydın Turist Rehberleri Odası’nın üye sayıları baz alınarak güncelleme yapıldığını belirttiği açıklamasına şu sözlerle devam etti;

"Kuşadası Ticari Envanteri-2022 çalışmasında, Kuşadası ekonomisinin ve özel sektörünün son 10 yılda yüzde 54,55, geçen seneye göre ise yüzde 8,35 oranında büyüdüğünü ve Kuşadası Merkez’de 9 bin 833 (yüzde 86,15), Davutlar’da 565 (4,95), Güzelçamlı’da 489 (yüzde 4,28) ve Eski Köylerde ise 527 (yüzde 4,62) firmanın faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Kuşadası Merkez’de faaliyet gösteren 9 bin 833 işletmenin ise, 4 bin 478 tanesinin Cumhuriyet, Camikebir ve Türkmen Mahallesi’nde olduğunu görüyoruz. Bu da, diğer bir ifade ile yüzde 45,54’ü, Güvercinada, Vergi Dairesi ve Marina üçgenindeki yaklaşık 2 kilometrekarelik bir alanda faaliyet gösteriyor demek olup, bu bölgedeki yoğunluğun devam ettiğini gösteriyor. Her zaman söylediğimiz gibi pek çok özelliğiyle bir cazibe merkezi olan ilçemizde, nüfus ve işletme sayılarındaki artışları göz önüne alarak uzun vadeli planlama yapılması gerekiyor. Bu nedenle hazırladığımız Ticari Envanterde yer alan veriler çok önemli" dedi. Kuşadası Ticaret Odası tarafından hazırlanan Kuşadası Ticari Envanteri’nde; Kuşadası Merkez, Davutlar, Güzelçamlı ve Eski Köylerin tamamı dikkate alındığında ilk beş sektörü; taşımacılar, gıdacılar, inşaat, restaurant-cafe-bar-eğlence yerleri ve emlak-inşaat malzemecilerinin oluşturduğu görülüyor. Kuşadası Ticari Envanteri - 2022 çalışmasının tamamına https://kuto.org.tr/tr/raporlar/ adresinden ulaşabilirsiniz"