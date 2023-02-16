Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye genelindeki 365 Oda Borsa başkanı ile video konferans aracılığıyla bir araya geldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye genelindeki 365 Oda Borsa başkanı ile video konferans aracılığıyla bir araya geldi.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan’ın da katıldığı toplantıda; ülkemizde yaşanan deprem sonrası Oda ve Borsaların yaptıkları deprem yardımları, iş dünyası olarak ihtiyaçlar için yapılabilecekler görüşüldü. Felaketin yaşandığı 10 ilde kalıcı konut yapılması ve izlenecek yeni yol haritası ele alındı.