Yunanistan’ın Samos Adası’nda, Türk ve Yunanlı yetkililer ve turizmciler bir araya geldi, Türk-Yunan turizm işbirliği konularının görüşüldüğü toplantıda konuşan Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Yunanistan tarafının vize sorununu çözmesi gerektiğini söyledi.

Yunanistan’ın Samos Adası Valiliği, adadaki belediyeler ile turizm örgütlenmelerinin ev sahipliğinde, Kuşadası, İzmir ve Bursa’dan Türk turizmcilerin katılımıyla Pythagorio’da toplantı düzenlendi. Toplantıya davetli olarak katılan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan burada yaptığı konuşmada; “Türkiye’den turist bekleniyorsa vize sorununun çözülmesi gerekir. Biz de Kuşadası’nı pazarlamak için buradayız ve kurum olarak da ilçemizin tanıtımını çok iyi yapıyoruz. Kuşadası’nın lokasyonu, yakın çevremizden arabayla 35 milyon kişinin ulaşımına uygun. Bu Samos için de bir fırsat. Ancak vize için randevular çok geç, vizeler ise çok kısa süreler için veriliyor. Oda binamızda hizmet veren Yunanistan vize ofisi Temmuz ayına randevu veriyor. Samos’a Türkiye’den turist bekleniyorsa öncelikle bu sorunun çözülmesi gerekiyor” dedi.

Samos Adalar Valisi Vasilis Panourakis, Yunanistan Seyahat Acenteleri Birliği Samos Başkanı Tasos Nikolaidis, Samos Belediye Başkanı Giorgos Stantzos, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) yetkilileri ve turizmcilerin yaptıkları konuşmalarda iki ülke turizmindeki ilişkilere değinildi. Toplantı ve Türk turizmcilerin ziyareti Yunan medyasından da büyük ilgi gördü.