Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan yaptığı yıl sonu açıklamasında, “2024 yılı turizm sezonu Kuşadası için iyi geçti, 2025 yılı için de beklentimiz iyi yönde ama fırsatlar ve riskleri iyi analiz etmeliyiz” dedi.

Kuşadası’nın 2024 yılında kruvaziyer yolcusu ve yerli turist açısından rekora koştuğunu söyleyen Akdoğan; "2025’de turizm çeşitliliği, sağlık, gastronomi ve sürdürülebilir turizm gibi fırsatların yanı sıra; iklim değişikliği, yüksek enflasyon, salgınlar ve güvenlik sorunları gibi riskleri iyi analiz etmeliyiz. Tüm altyapı ve teknik çalışmalarımızı fırsatları ve riskleri iyi analiz ederek yapmalıyız" dedi.

Akdoğan açıklamasının devamında Kuşadası Ticaret Odası olarak da verimli bir yıl geçtiğini söyledi ve şöyle devam etti; "2024 yılı biterken Ticaret Odamızın da 32. yılını dolduruyoruz. Bu yıl da Kanunun öngördüğü hizmetlerimizin yanı sıra eğitimler, toplantılar, bilgilendirmeler ve pek çok konuda üyelerimizin ve Kuşadası’nın sosyal hayatına dokunmaya devam ettik. Bu yıl kendi elektriğimizi üretmek için çalışma başlattık. Güneş Enerji Santralimiz, hizmet binamızın çatısında kurulumu tamamlanarak, üretime başladı. Binamızın elektrik ihtiyacının tamamını karşıladığımız GES ile ürettiğimiz elektriğin fazlasını satarak öğrencilere verdiğimiz burs fonuna aktaracağız. Böylece sağladığımız tasarrufla, çok yüklü elektrik giderinden kurtularak, temiz bir dünya bırakmayı hedeflediğimiz gelecek nesillere, daha fazla katkıda bulunmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Başkan Akdoğan konuşmasının devamında, "2024 yılında bir icraatımız da tarihe not düşmek oldu. Ticaret Odası olarak, yaşadığımız ilçemizin geçmişten günümüze ticari hayatını tanıyalım, bilgileri derleyelim diye çıktığımız yolda bir yıldan fazla bir sürede, Araştırmacı-Yazar Mahmut Ökçesiz ve ekibi tarafından titizlikle hazırlanan Antik Çağdan Günümüze Kuşadası Ticaret Tarihi isimli kitabımız basıldı ve üyelerimize gönderildi. Kuşadası ve bölgemiz ile ilgili bugüne kadar hiç duymadığımız pek çok bilgi ve belgeyi ulaşılan bu araştırmayla, ticari geçmişimize ışık tutarak, geleceğimiz için yol çizmeyi amaçladık" açıklamasında bulundu.

Turizm açısından verimli bir sezon geçse de, ekonomik dalgalanmalar ve yüksek enflasyonun 2024’te çok etkili olduğunu söyleyen Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan açıklamasının sonunda, 2025 yılının tüm dünyada ve ülkemizde 2024’den çok daha iyi geçmesini, ülkemiz ve Kuşadası için öncelikle sağlık, ardından bolluk, bereket, barış ve umut dolu güzel günler getirmesi dilekleriyle, herkesin yeni yılını kutladı.