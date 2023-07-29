Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyünde 11 yıldan beri sürdürülen geleneksel aşure etkinliğinde 2 bin kişilik aşure dağıtıldı.

Köy Muhtarı Osman Gündüz, köy halkının birlik beraberlik içerisinde birbiriyle kaynaşmalarına katkı sağlamak amacıyla her yıl gerçekleştirdikleri geleneksel aşure etkinliği için köy halkının para ve aşure malzemesi yardımında bulunduğunu belirtti.

Muhtar Gündüz,” Köyümüzde 11 yıldan bu yana düzenlendiğimiz aşure etkinliğinde Köy İmamımız İsmail Kocabıyık’ın büyük bir özveri göstererek eşiyle birlikte pişirdiği yaklaşık 2 bin kişilik aşure köy halkına, protokol üyeleri ile daire amirlerine dağıtılmıştır. Bu etkinliğe katkıda bulunan başta Cami imamı İsmail Kocabıyık ve eşi olmak üzere malzemelerin hazırlanmasına yardımcı olan kadınlarımızdan ve köy halkından Allah razı olsun. Ayrıca davetimize icabet eden Belediye Başkanımız Fatih Çalışkan’a, İlçe Vaizimiz Bilal Aydoğdu’ya ve daire amirlerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.