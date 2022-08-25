Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesinin konuğu olan Türk hikayesinin kutup yıldızı Mustafa Kutlu idi.

Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesinin konuğu olan Türk hikayesinin kutup yıldızı Mustafa Kutlu idi.

Yapılan söyleşinin modöratörlüğünü öğretim üyesi Doç. Dr. Adem Can yaptı. Toplantının açış konuşmasını yapan Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir misafirleri selamlayarak hoş geldiniz dedikten sonra konuşmacıları kürsüye davet etti.

Doç. Dr. Adem Can ve hikayeci Mustafa Kutlu dinleyicilerden gelen sorularla programlarını icra ettiler.

Hikayeci Kutlu yazım üslubu ile ilgili olarak gelen bir soruya “Benim yazdıklarım yerli ve millidir. Yerli ve milli tabirinin patenti de bana aittir. Ben bunu yıllardır hem söylüyor hem de yazıyorum. Yerli ve milli konularda yazdıklarımda insanlar kendilerini bulabiliyorlar. Bu ise kitaplarımı cazip hale getiriyor. Benim hikayelerimin temel kaynağı Kur’an’da geçen kıssalardır. Kıssalar önemli olmasaydı cenabı hak kıssalardan bahseder mıydı? Ben de o yüzden kendimi hikâyeye verdim. Roman bizim kültürümüzde ve geleneğimizde yoktur. Şiir ve hikâye vardır. Onun için roman yazmaya hiç heveslenmedim. Futbolda bir terim vardır. “Dar alanda kısa paslaşmalar” diye. Ben hikâyede dar alanda bunu yapıyorum.” şeklinde konuşmasını sürdürdü.

Bir başka soru üzerine Mustafa Kutlu: “Teknolojinin gelişmesi ile birlikte yazan çizen insanlar çoğaldı. Bu çokluğun içerisinden iyiyi bulmak zorlaştı. Yüz kitap arasından beş adet kitabı seçebilirsiniz. Ama binlerce kitap arasından beş kitabı seçmek oldukça zordur. Bu yüzden okunabilir kitabı bulabilmek de zorlaştı. Kitaptan Para kazanmak da zordur. Türkiye’de kitaptan para kazanan yazar bir elin parmakları kadardır.” dedi.

Yaklaşık 1 saat süren programa Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Gençlik Spor il Müdürü Burak Mumcu, Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, çok sayıda akademisyen edebiyat öğretmeni ve öğrenci katıldı.