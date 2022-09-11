Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kuvayı Milliye’nin başkenti Balıkesir’in kurtuluşunu birçok program ve etkinlikle kutladı. Kuvayı Milliye’nin öneminin vurgulandığı ve Milli Mücadele Döneminin yakından ele alındığı programlara, Balıkesirliler büyük ilgi gösterdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kuvayı Milliye’nin başkenti Balıkesir’in kurtuluşunu birçok program ve etkinlikle kutladı. Kuvayı Milliye’nin öneminin vurgulandığı ve Milli Mücadele Döneminin yakından ele alındığı programlara, Balıkesirliler büyük ilgi gösterdi.

Ülkeye umut ışığı yayan, Kuvayı Milliye’nin başkenti Balıkesir’in kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları birçok etkinlik düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, programlarını; konserler, dans gösterileri, defileler, kostüm sergileri ve konferanslarla devam ettirdi. Avlu Kongre Merkezi’nde gerçekleşen programlara büyük ilgi gösteren Balıkesirliler; Kuvayı Milliye, Milli Mücadele, dönemin kahramanları, zeybekler ve gelenekler hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı buldular.

Geleneksel motiflerin işlendiği kıyafetler beğenildi

“Gelenekten Geleceğe Kültürel Mirasımız Balıkesir Geleneksel Kadın Giysileri ve Başlıkları” adıyla düzenlenen defilede, birbirinden özel ve her detayı ayrı bir hikâye barındıran geleneksel kıyafetler; Balıkesir Kent Konseyi öncülüğünde Bursa Olgunlaştırma Enstitüsünün katkılarıyla, Balıkesirlilerle buluştu. Balıkesir’in yöresel motiflerinin ilmek ilmek işlendiği el emeği 31 kostümün sergilendiği defile, konsepti ve temasıyla izleyenlerden büyük alkış aldı.

İki dev sanatçı kahramanlık türkülerini yorumladı

Dünyaca ünlü keman sanatçısı Cihat Aşkın ve Türk Halk Müziği’nin usta yorumcusu Sümer Ezgü’yü, Balıkesir’in kurtuluşunun 100. yılına özel olarak aynı sahnede buluşturduk. “Kahramanlık Türküleri” temasıyla düzenlenen konserde Balıkesirliler, unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşadı. Konserde; Cihat Aşkın’ın şefliğindeki orkestra ve Sümer Ezgü’nün sesiyle, birçok Türk Halk Müziği eseri ilk kez yaylı orkestra eşliğinde yorumlandı. Sahnede zeybek oynayan Sümer Ezgü’ye seyirciler de eşlik etti. İki dev sanatçının yer aldığı konserde, kurtuluş coşkusunu sonuna kadar yaşayan Balıkesirliler, ellerindeki Türk Bayraklarıyla türkülere hep bir ağızdan eşlik ettiler.

Zeybek kültürü üzerine sergi ve konferans düzenlendi

Şehrimizin kurtuluş mücadelesinin yaşandığı Milli Mücadele’de büyük emeği olan Zeybeklerin konu alındığı “Milli Mücadele Döneminde Zeybekler “Kostüm ve Fotoğraf Sergisi” ile konferans ve türkü dinletisi gerçekleştirildi. Zeybeklerin; kılık kıyafetleri, başlıkları, kemerleri ve diğer aksesuarlarının yanı sıra; birçok fotoğraf ve bilgilendirici metin, vatandaşlara sergilendi. Zeybek kültürü ile ilgili birçok ayrıntı Uzman Tarihçi Ali Özçelik, Prof. Dr. Mehmet Öcal Özbilgin ve emekli Öğr. Gör. Abdurrahim Karademir tarafından Prof. Dr. Abdullah Soykan’ın moderatörlüğünde anlatıldı.