Altay’daki alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname gönderen 24 yaşındaki defans oyuncusu Kutay Yokuşlu, siyah-beyazlıların Afyon kampında yer almadı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay’ın altyapısından yetişen Kutay Yokuşlu, geçen sezonun alacaklarını tahsil edemediği için siyah-beyazlı kulübe ihtarname gönderdi. Kulüple oyuncu arasında soğuk rüzgarlar esince, 24 yaşındaki oyuncu, Altay’ın Afyon’daki kampına götürülmedi. Gözden düşen Yokuşlu’nun, tek taraflı fesih hakkı kazanması için Altay yönetiminin kolaylık sağlayacağı öğrenildi. Genç savunmacının kulüpten ayrılması bekleniyor.
Yokuşlu, geçen sezon Altay formasıyla 1. Lig’de 19 karşılaşmada oynadı.