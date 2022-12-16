TEKNOFEST Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması’nda şampiyon olan DPÜ KARANDA İHA Takımı, Vali Ali Çelik’i ziyaret ederek yeni tasarımlarını tanıttı.

TEKNOFEST Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması’nda şampiyon olan DPÜ KARANDA İHA Takımı, Vali Ali Çelik’i ziyaret ederek yeni tasarımlarını tanıttı.

Takım kaptanlarından Ömer Melih Sevici, Vali Ali Çelik’in desteğiyle Kütahya Kültür ve Tanıtım Vakfı tarafından (KÜTAV) KARANDA’ya sağlanan 50 bin TL tutarındaki maddi destek için teşekkür etti.

“Başarılarınız bizi gururlandırıyor” diyen Vali Çelik takımın daima destekçileri olacağını belirterek, “Güzel bir iş başardınız.

Sektörel anlamda güzel ve genişlemeye açık bir alanda güzel işler yapmaya devam edeceğinize inanıyorum” dedi.