Kütahya Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü yatırım programında yer alan “Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi” kapsamında, şehirde yapımı devam ederek son aşamasına yaklaşılan Kütüphane ve Kültür Merkezi binası tahsis protokolü imzalandı.KÜTAHYA (İGFA) - İçerisinde kapalı otopark ve yaşlı gündüz bakımevi, sergi alanları, kafeterya ve kütüphane gibi sosyal donatı alanlarıyla hizmete girecek olan Kütüphane ve Kültür Merkezi için düzenlenen tahsis protokolü, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile Kütahya Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Ünal arasında imza altına alındı.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, protokolün hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Kütüphane ve Kültür Merkezi’mizin, Kütahya’mıza çok değerli ve geniş kapsamlı bir hizmet vereceğini çok iyi bilmekteyiz. Kütahya Belediyemizin, kurumlar arası iş birliğiyle daha nice protokoller imzalamasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.