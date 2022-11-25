Kütahya’ya kamu kaynaklarıyla yeni bir hastane daha yapılacağı bildirildi.

Kütahya’ya kamu kaynaklarıyla yeni bir hastane daha yapılacağı bildirildi.

Konuyla ilgili AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler ortak bir basın açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada, "Sağlık Bilimleri Üniversitesi Germiyan Kampüsü içinde planlanan Devlet Hastanesi proje ihalesi bugün yapılıyor. Proje ihalesi yapılacak olan bu hastane; Tamamen kamu kaynaklarıyla yapılacak. Çok yakında hizmete girecek Şehir Hastanemizle birlikte hemşehrilerimizin sağlık hizmeti ulaşımını kolaylaştıracak, kalitesini artıracak. Lokasyon itibariyle Kütahyamızın büyük bir ihtiyacını karşılamış olacak. İhtiyaca binaen kapasite artırımı yapılabilecek. Projenin hayata geçirilmesindeki takdirlerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya teşekkür ediyor, Kütahyamıza hayırlar getirmesini diliyorum" denildi.