İYİ Parti İl Başkanı Ali Soycan, Kütahya’nın kalkınma için geniş içerikli bir rapor hazırlatıldığını ifade etti.

İYİ Parti İl Başkanı Ali Soycan, Kütahya’nın kalkınma için geniş içerikli bir rapor hazırlatıldığını ifade etti.

Basın mensupları ile bir araya gelen Soycan, " Kütahya olarak genel merkezimize Kütahya ile ilgili bir kalkınma raporu hazırlattık önümüzdeki ay bunu paylaşacağız. Kütahya için ne yapılması gerekiyorsa elimizden geleni yapıyoruz. Akademilerden oluşan bir ekip iş alanında neler yapabilir, bir başka ekip Kütahya’nın tarım raporunu hazırlıyor. İktidara geldiğimiz gün çantalarımızı alıp Kütahya için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Kütahya’da sosyal alt yapı eksikliği nedeniyle beyaz yakalıların çevre illerde getiriliyor" diyen Başkan Soycan, "Kütahya’da sosyal alt yapı eksikliğinden dolayı şuan gidin bakın organize sanayi bölgelerine beyaz yakalıları çevre illerden servisler ile getirildiğini göreceksiniz. Bu bizim utanç vesilesi olması gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer konu ise yanlış eğitim politikası nedeniyle ara eleman eksikliği. Kütahya’da daha önceleri sanat okulları ve meslek yüksek okulları vardı, iyide eğitim veriyorlardı. Bu okullar farklı alanlara kaydırıldı ve ara eleman sorunu ortaya çıktı. Artık işletmeler ara eleman bulmakta zorlanıyor" diye konuştu.