Afet bölgesinden tahliye edilerek Kütahya’da KYK Devlet Hatun Yurdu’na yerleştirilen depremzedeler için poliklinik ve psikososyal destek birimi oluşturuldu.

Afet bölgesinden tahliye edilerek Kütahya’da KYK Devlet Hatun Yurdu’na yerleştirilen depremzedeler için poliklinik ve psikososyal destek birimi oluşturuldu.

Deprem bölgesinden Kütahya’ya gelen depremzede vatandaşların KYK Devlet Hatun Yurdu’na yerleştirilmesi sonrası muayene ve koruyucu sağlık hizmetleri verebilmek için bir poliklinik ile psikososyal destek birimi oluşturuldu.

08.00-24.00 saatleri arasında hizmet veren poliklinik ve psikososyal destek birimini ziyaret eden Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul yetkililerden depremzede vatandaşlar hakkında bilgiler alarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.