Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık ve Ertuğrul Cevahir ile birlikte belediyenin yürüttüğü vizyon proje alanlarındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Şehrin her alanda ihtiyaçlarını karşılayacak projeleri hayata geçiren Kütahya Belediyesi, devam eden projelerin de hızlı bir şekilde tamamlanması için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Başkan Yardımcıları Murat Arık ve Ertuğrul Cevahir ile birlikte Hisar Yürüyüş Yolu proje alanı, 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşı proje alanı ile birlikte Çamlıbahçe proje alanında incelemelerde bulundu.

Her bir projenin Kütahya’nın uzun yıllardır hasretini çektiği projeler olduğu ifade eden Başkan Vekili Damcı, Hisar Yürüyüş Yolu projesi ile birlikte hem Kütahyalı hemşerilerimizin, hem de Kütahya’ya gelen yerli ve yabancı turistlerin rahat bir şekilde Kütahya Kalesine ulaşma imkanı bulacaklarını, aynı zamanda yürüyüş yolunda yer alan seyir terasları ile birlikte Kütahya’yı izleme şansını elde edeceklerini belirtti.

Başkan Vekili Damcı 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşı Projesi ile ecdat yadigarı Ulu Cami’nin yeniden gün yüzüne çıkacağını, yine Kütahya’nın önemli turizm merkezlerinden ve yine ecdat yadigarı eserlerin yer aldığı Çamlıbahçe Parkı’nın şehre ayrı bir değer kazandıracağını ifade etti.

Yapılan tüm çalışmaların Kütahya’ya hayırlı olmasını temenni eden Damcı ve berberinde Başkan Yardımcıları Arık ve Cevahir şantiye alanlarında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldılar.