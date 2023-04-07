Kütahya’nın gelişimi ve kalkınması açısından önem taşıyan projelerin değerlendirildiği 2023 yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Vekili Mustafa Güney’in başkanlığında, koordinasyon kurulu üyelerinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonunda yapıldı.

Toplantıda; 2023 yılı birinci dönem yatırımları, yatırımların ve sosyoekonomik gelişmelerin izlenmesi ve koordinasyon çalışmaları, sorunlar ve çözüm önerileri istişare edildi.

İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) verilerine göre 2023 yılında il genelinde 599 kamu yatırım projesi yer aldığını kaydeden Vali Vekili Mustafa Güney, “2023 yılında uygulanacak projeler için toplam 5 milyar 873 milyon TL’lik yatırım öngörülmüş ve 549,5 milyon TL harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 10’a tekabül etmektedir. İlk üç ay itibarıyla projelerden 74 adedi tamamlanmış, 70’i ihale aşamasında, 254’ü devam etmekte, 200 adedine ise henüz başlanmamış olup bir adedi tasfiye edilmiştir” dedi.