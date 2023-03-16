Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) kapsamında 2023 yılı için 99 milyon 588 bin TL ödenek tahsis edilen Kütahya’da, KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı Vali Vekili Mustafa Güney’in başkanlığında yapıldı.

Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı, Kütahya Vali Vekili Mustafa Güney başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda yapıldı.

Toplantıya; Vali Yardımcısı Aydın Börü, kaymakamlar, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Vekili Mücahit Eracar ile ilgili müdürler katıldı.

Kütahya’ya 2005 yılından bugüne dek toplam 431 milyon 385 bin 824 TL ödenek ayrıldığını belirten Vali Vekili Mustafa Güney; 229 kilometre BSK sıcak asfalt, bin 947 kilometre satih olmak üzere toplam 2 bin 176 kilometre köy yolunun asfaltlandığını, 669 bin 848 metrekare kilit taşı döşendiğini, bin 417 adet içme suyu projesi, 9 adet sulama tesisi, 358 atık su çalışmasıyla köylerde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltildiğini söyledi.

Vali Vekili Mustafa Güney’in konuşmasının ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Mücahit Eracar, ilçelere ayrılan ödeneklerle yapılacak proje ve hizmetlere ilişkin sunum eşliğinde detaylı bilgiler verdi.