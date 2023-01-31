Kütahya Valisi Ali Çelik, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nca Kütahya’da yapılacak spor yatırımlarını yerinde inceledi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nca Kütahya’da yapılacak spor yatırımlarını yerinde inceledi.

Vali Ali Çelik, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nca yapılacak 106 milyon 349 bin TL’lik spor yatırımlarının bir an önce Kütahya’ya kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, yatırımların hayırlı olmasını diledi.

TOKİ bölgesinde bin kişilik spor salonu, okçuluk salonu, basketbol sahası, tenis kortu; Zafertepe Mahallesi’nde ise 250 kişilik spor salonu, basketbol sahası ve tenis kortu inşa edileceğini söyleyen Vali Çelik, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.