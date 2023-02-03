Kütahya Belediyesi, cadde ve sokaklardaki kilit taşı çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Ziraat Mahallesi’nde kilit parke çalışmaları başladı. Vatandaşların konforlu yürüyüş ve ulaşım alanları için aralıksız çalışan ekipler, olumsuz hava şartlarını göz ardı etmeden çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya Belediyesi, cadde ve sokaklardaki kilit taşı çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Ziraat Mahallesi’nde kilit parke çalışmaları başladı. Vatandaşların konforlu yürüyüş ve ulaşım alanları için aralıksız çalışan ekipler, olumsuz hava şartlarını göz ardı etmeden çalışmalarını sürdürüyor.

Kısa sürede tamamlanacak olan çalışmalar mahalle sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandı.